Стала известна примерная стоимость дебатов Зеленского и Порошенко

Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания назвал примерную стоимость проведения дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Как заявил Аласания LIGA.net, мероприятие обойдётся примерно в $1 млн.

«По предварительным данным, на проведение дебатов придётся потратить около $1 млн», — сказал он.

Вместе с тем руководитель НОТУ указал, что точной сметы в настоящий момент нет и пока идёт лишь проработка различных вариантов монтажа сцены, установки света, звука, а также обеспечение безопасности мероприятия.

Ранее стало известно, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отказалась вести дебаты между Зеленским и Порошенко.