ЦИК: кандидаты в президенты не обязаны хорошо владеть украинским языком

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Закон Украины «О выборах президента» не предусматривает, что кандидаты на пост главы государства должны хорошо владеть украинским языком, а указывает как необходимое требование к ним владение государственным языком. Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, заявил заместитель главы украинской ЦИК Евгений Радченко.
ЦИК: кандидаты в президенты не обязаны хорошо владеть украинским языком
  • РИА Новости

«Законом не предусмотрено, что кандидат хорошо владеет украинским языком. Конституция предусматривает обязательное владение», — пояснил он.

Об этом Радченко сказал, отвечая на вопрос о том, каким образом проверяется уровень владения кандидатом в президенты Украины государственным языком.

Он добавил, что документы, которые подавали кандидаты для своей регистрации на выборах президента, были изложены на государственном украинском языке.

Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко сдал анализ крови на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов в Киеве с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов Порошенко.

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