Руководство «Олимпийского» в Киеве назвало последний срок подачи заявки для дебатов
- Reuters
По его словам, выбор даты обусловлен желанием успеть организовать массовое мероприятие 19 апреля.
«Желательно до 17-го (апреля подать заявку. — RT), хотя бы два дня», — цитирует Анисимова РИА Новости.
Ранее стало известно, что Зеленский и Порошенко сдали анализы крови на наркотики и алкоголь. Это было одним из условий лидера всенародного голосования, вызвавшего действующего президента на дебаты.
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