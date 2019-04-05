Руководство «Олимпийского» в Киеве назвало последний срок подачи заявки для дебатов

Виктор Анисимов, заместитель гендиректора НСК «Олимпийский» в Киеве, где могут пройти дебаты лидеров первого тура выборов главы государства на Украине Петра Порошенко и Владимира Зеленского, заявил, что соответствующую заявку необходимо подать до 17 апреля.

По его словам, выбор даты обусловлен желанием успеть организовать массовое мероприятие 19 апреля.

«Желательно до 17-го (апреля подать заявку. — RT), хотя бы два дня», — цитирует Анисимова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Зеленский и Порошенко сдали анализы крови на наркотики и алкоголь. Это было одним из условий лидера всенародного голосования, вызвавшего действующего президента на дебаты.

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