Зеленский отреагировал на призыв Вакарчука голосовать не «по приколу»

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отреагировал на призыв украинского музыканта Святослава Вакарчука, лидера группы «Океан Эльзы», голосовать на выборах ответственно, а не «по приколу».
Зеленский отреагировал на призыв Вакарчука голосовать не «по приколу»
  • Reuters

«Чтобы не быть «по приколу», решили быть серьёзными, как все», — написал Владимир Зеленский в своём Instagram.

Ранее Вакарчук на своей странице в Facebook призвал украинцев голосовать ответственно, а не «по приколу».

25 марта сообщалось, что рейтинг кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского впервые превысил 30%.

Зеленский заявлял, что уступил бы Вакарчуку в президентской гонке, если бы тот был кандидатом на пост главы государства.

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