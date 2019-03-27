Зеленский отреагировал на призыв Вакарчука голосовать не «по приколу»
- Reuters
«Чтобы не быть «по приколу», решили быть серьёзными, как все», — написал Владимир Зеленский в своём Instagram.
Ранее Вакарчук на своей странице в Facebook призвал украинцев голосовать ответственно, а не «по приколу».
25 марта сообщалось, что рейтинг кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского впервые превысил 30%.
Зеленский заявлял, что уступил бы Вакарчуку в президентской гонке, если бы тот был кандидатом на пост главы государства.