Дочь экс-министра обороны СССР Язова оценила приговор суда в Литве

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Александр Хохлов
Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова Елена Лосик прокомментировала RT вынесенный судом в Вильнюсе приговор её отцу. Как сообщалось, Язов был заочно осуждён на 10 лет тюрьмы по делу о событиях 13 января 1991 года.
Дочь экс-министра обороны СССР Язова оценила приговор суда в Литве
  • РИА Новости

«Моё отношение к произошедшему сегодня в литовском суде? Я к политике не имею отношения. Отец тогда попал в такую ситуацию, такое время было, революционное. Отец выполнял приказы. Скорее всего, надо бы обращаться за комментариями к другим людям», — заявила она.

11 марта 1990 Верховный совет Литвы заявил о восстановлении независимости республики, однако власти СССР объявили это решение противоречащим Конституции. В январе 1991 года в республике начались несанкционированные акции протеста.

В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса для обеспечения общественного порядка. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, более 600 были ранены.

В 2016 году в Литве начался судебный процесс по «делу о событиях 13 января».

Суд в Вильнюсе в среду, 27 марта, признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. Также суд вынес приговор бывшему советскому военнослужащему, гражданину России Юрию Мелю и бывшему главе Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимиру Усхопчику.

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