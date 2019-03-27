Суд в Литве вынес приговор бывшему советскому военнослужащему
- РИА Новости
Как сообщает Sputnik Литва, россиянина обвиняли в том, что во время этих событий он командовал танком.
Отмечается, что обвинение требовало для него 16 лет тюрьмы.
По данным издания, Меля задержали в балтийской республике в марте 2014 года. Его поместили в следственный изолятор-тюрьму «Лукишкес», где он находится почти пять лет.
Ранее сообщалось, что по делу о событиях 13 января 1991 года были признаны виновными бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов и экс-офицер КГБ Михаил Головатов.