Посольство России считает провокацией недопуск дипломатов на суд в Литве
- @RusEmbassyLithuania
«Это противоречит общепринятым нормам проведения судебных процессов с участием иностранных граждан. Расцениваем данные действия литовских властей как грубую провокацию», — говорится в сообщении на сайте российской дипломатической миссии.
Отмечается, что большинство из более 60 обвиняемых по делу являются гражданами России.
В посольстве подчеркнули, что, хотя заседание было объявлено открытым, дипломатам из России отказали в допуске в суд без чёткого объяснения причин.
Ранее председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв в разговоре с RT заявил, что решение литовских властей нарушает основы демократии и свободу СМИ.