Посольство России считает провокацией недопуск дипломатов на суд в Литве

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Посольство России в Литве считает провокацией недопуск российских дипломатов на заседание суда по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, когда во время столкновений погибли 14 человек.
Посольство России считает провокацией недопуск дипломатов на суд в Литве
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«Это противоречит общепринятым нормам проведения судебных процессов с участием иностранных граждан. Расцениваем данные действия литовских властей как грубую провокацию», — говорится в сообщении на сайте российской дипломатической миссии.

Отмечается, что большинство из более 60 обвиняемых по делу являются гражданами России.

В посольстве подчеркнули, что, хотя заседание было объявлено открытым, дипломатам из России отказали в допуске в суд без чёткого объяснения причин.

Ранее председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв в разговоре с RT заявил, что решение литовских властей нарушает основы демократии и свободу СМИ.

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