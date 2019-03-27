В СЖР возмутились недопуском российских журналистов на суд в Литве

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Анастасия Румянцева, Полина Полетаева
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв в разговоре с RT прокомментировал сообщение о том, что сотрудников посольства и российских журналистов не допустили на заседание суда в Вильнюсе по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве.
В СЖР возмутились недопуском российских журналистов на суд в Литве
  • РИА Новости

«Союз журналистов выражает глубокое возмущение по поводу действия руководства Литвы, которое ратует за демократические принципы и свободу печати, при этом периодически они все эти принципы нарушают. Мы обратимся во все международные правозащитные организации и попросим поддержать протест по поводу того, что произошло в Литве с российскими журналистами», — пояснил Соловьёв.

Ранее стало известно, что сотрудников посольства России и российских журналистов не допустили на заседание суда в Вильнюсе по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве, когда в ходе столкновений погибли 14 человек.

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