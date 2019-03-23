Эксперт оценил заявление Порошенко о визите Бойко и Медведчука в Москву

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко, в котором он обвинил председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины Юрия Бойко в желании посадить страну «на газовую иглу».

«Проблемы, которые существуют в нынешней украинской экономике, являются следствием политики, проводимой Порошенко. По сути он расписывается в том, что не способен решить экономические и социальные проблемы, в том числе газовую, которая является одной из ключевых», — пояснил Шаповалов.

По его мнению, такой ответ Порошенко связан с его опасениями по поводу того, что украинские граждане могут поддержать стратегию поведения Бойко и Медведчука.

«Такая жёстко негативная реакция в отношении украинских политиков, которые предлагают иной вариант стратегии поведения Украины, свидетельствует о том, что Порошенко понимает: эта политика может быть воспринята позитивно украинским обществом», — добавил эксперт.

Он отметил, что украинцы «устали от экономического, политического и социального кризиса» в стране.

«Антироссийская политика, которая проводится украинским правительством, уже вызывает неприятие у украинского народа», — заключил Шаповалов.

Ранее Порошенко обвинил Бойко и Медведчука в желании посадить Украину «на газовую иглу».

22 марта в российской столице Медведев встретился с Бойко и Медведчуком.

В ходе мероприятия премьер отметил, что безрадостная экономическая ситуация на Украине является следствием политики, проводимой киевскими властями.