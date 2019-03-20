В Совфеде ответили на обвинение Порошенко в адрес России из-за метро

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия якобы виновата в торможении планов развития Киевского метрополитена.

По словам украинского президента, метро Киева останавливало работу только один раз — с 18 по 20 февраля 2014 года. При этом Порошенко заявил, что якобы в эти дни началась «российская агрессия».

«Честно говоря, нормальный человек такие глупости говорить не должен. Я даже не знаю, есть ли хоть одна проблема Украины, в которой не виновата Россия. Всё, что на Украине не ладится, не получается, что там беспокоит власти страны, — во всём они видят «руку Москвы» и вину России. Понятно, что идёт предвыборная борьба и Порошенко пытается набрать очки за счёт русофобии, свалить всё с больной головы на здоровую», — сказал Джабаров.

Сенатор также отметил, что, так как «въезд на Украину для большинства трудоспособных россиян закрыт», он не может судить о состоянии инфраструктуры страны.

«О том, что там происходит, мы можем судить только косвенно, по тем разговорам, которые слышим от украинцев, приехавших к нам на работу. У них одно слово для оценки ситуации в стране — «плохо». Там всё плохо, и, к сожалению, все эти речи о том, что всё прекрасно, что Украина движется вперёд, в Европу, — это просто блеф. Причём блеф ничем не подкреплённый», — заявил он.

Ранее Порошенко обвинил Россию в проблемах развития метро Киева.