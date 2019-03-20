Порошенко обвинил Россию в проблемах развития метро Киева

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы виновата в торможении планов развития Киевского метрополитена. Об этом он сказал в ходе инспекции строительства новых станций метро Киева.

Трансляцию выступления Порошенко вёл телеканал NewsOne.

По словам украинского президента, метро Киева останавливало работу только один раз — с 18 по 20 февраля 2014 года, когда ситуация во время «евромайдана» обострилась.

При этом Порошенко заявил, что якобы в эти дни началась «российская агрессия».

«И, конечно, она затормозила планы развития киевского метро», — заявил он.

Также украинский лидер добавил, что украинские власти «научились противостоять агрессии и на поле боя, и в Киеве».

Ранее Порошенко заявил, что Россия решила задействовать «силовые провокации» для срыва выборов президента Украины.