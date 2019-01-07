Эксперт объяснил заявление ПЦУ о недопустимости «силой захватывать храмы»

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление почётного патриарха Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарета о недопустимости «силой захватывать храмы».

По словам Филарета, в ПЦУ будут «делать всё, чтобы никакого противостояния не было».

Мезюхо отметил, что Филарет уже не раз обманывал украинцев, «не исполняя свои обещания, а делая то, против чего он выступал».

По словам политолога, опасность захвата храмов УПЦ МП «очень высока», поскольку сам Филарет имеет подконтрольных радикалов.

«Я думаю, что Филарет пытается обмануть украинскую общественность, представители новой религиозной структуры будут пытаться успокоить украинских граждан и убеждать их в том, что никакого силового захвата храмов УПЦ МП не будет», — добавил Мезюхо.

При этом он отметил, что украинская власть заинтересована в том, чтобы растянуть этот процесс, поскольку слишком радикальные действия «могут негативно отразиться на электоральных показателях Порошенко».

Ранее в ПЦУ заявили, что не намерены силой захватывать церкви на Украине.

6 января константинопольский патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ.