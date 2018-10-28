В Госдуме назвали подстрекательством слова депутата Рады о взрывах складов

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT призыв депутата Верховной рады и советника главы МВД Украины Татьяны Черновол к ответным действиям на «диверсии», которые якобы произошли в отношении военных складов на территории Украины.

По словам Шерина, «там, где дело нечистое и воруют деньги, всегда что-нибудь начинает загораться».

«Склады боеприпасов — это вещь универсальная. Если какая-то беда произошла, то, как в мире теперь заведено, вали всё на Россию. Потом и яркое заявление украинским политикам можно сделать, и деньги списать на ликвидацию последствий. Уникальный метод получается», — сказал он.

При этом Шерин добавил, что за подобные призывы украинских политиков нужно «ловить за язык».

«Думаю, Генпрокуратуре России необходимо рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за такие высказывания. Слишком уж часто на Украине абсолютно безнаказанно разбрасываются подобными заявлениями, которые могут лечь на воспалённую почву какого-нибудь мозга. Мы же слышали, сколько они говорили о том, что необходимо взорвать Крымский мост. Это подстрекательство к определённым действиям в отношении России. Я считаю, что это требует тщательного расследования со стороны наших следственных органов», — подчеркнул парламентарий.

Ранее на Украине пожаловались на отсутствие «ответа» на взрывы военных складов.

9 октября на военном складе возле Ични в Черниговской области произошёл пожар, который привёл к взрывам боеприпасов.

Киев обвинил Россию в произошедшем, а президент Украины Пётр Порошенко заявил о «российском следе».