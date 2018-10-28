На Украине пожаловались на отсутствие «ответа» на взрывы военных складов
Об этом она заявила в эфире программы «Эхо Украины» на телеканале «Прямой».
В частности, Черновол напомнила о недавних взрывах на украинских арсеналах, отметив, что на «оккупированной территории», а также с российской стороны границы есть склады, которые «стреляют в нас».
«Никакого ответа на диверсии на украинских складах не произошло», — подчеркнула политик.
При этом оппонент депутата возразил ей, отметив, что «такими заявлениями можно развязать войну в Азовском море».
«Тут мы начнём на границы диверсантов отправлять в Россию — подрывать склады. Это утопия, это путь в никуда», — ответил он.
9 октября на военном складе возле Ични в Черниговской области произошёл пожар, который привёл к взрывам боеприпасов.
В СБУ заявили, что отрабатывают несколько версий случившегося, в том числе диверсию.
Киев обвинил Россию в произошедшем, а президент Украины Пётр Порошенко заявил о «российском следе».