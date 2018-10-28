На Украине пожаловались на отсутствие «ответа» на взрывы военных складов

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Депутат Верховной рады и советник главы МВД Украины Татьяна Черновол призвала к ответным действиям на «диверсии», которые якобы произошли в отношении военных складов на территории Украины.

Об этом она заявила в эфире программы «Эхо Украины» на телеканале «Прямой».

В частности, Черновол напомнила о недавних взрывах на украинских арсеналах, отметив, что на «оккупированной территории», а также с российской стороны границы есть склады, которые «стреляют в нас».

«Никакого ответа на диверсии на украинских складах не произошло», — подчеркнула политик.

При этом оппонент депутата возразил ей, отметив, что «такими заявлениями можно развязать войну в Азовском море».

«Тут мы начнём на границы диверсантов отправлять в Россию — подрывать склады. Это утопия, это путь в никуда», — ответил он.

9 октября на военном складе возле Ични в Черниговской области произошёл пожар, который привёл к взрывам боеприпасов. 

В СБУ заявили, что отрабатывают несколько версий случившегося, в том числе диверсию. 

Киев обвинил Россию в произошедшем, а президент Украины Пётр Порошенко заявил о «российском следе».

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