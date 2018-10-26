Вице-премьер Украины попросил участников форума в Белоруссии не говорить по-русски

Короткая ссылка
Украинский вице-премьер Геннадий Зубко на форуме регионов Белоруссии и Украины в Гомеле обратился к участникам с просьбой не использовать на этой встрече русский язык.
Вице-премьер Украины попросил участников форума в Белоруссии не говорить по-русски
  • РИА Новости

В ходе выступления он отметил, что две недели назад Украина и Белоруссия провели заседание совместной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

«Это был очень конструктивный диалог, и мы достигли решений по ряду вопросов. Тогда рабочим языком заседания был выбран русский. Сегодня здесь на форуме представителей Украины и Белоруссии я с удовольствием выступаю на украинском языке и с удовольствием же послушаю белорусских коллег на белорусском языке», — приводит слова Зубко РИА Новости.

Ранее стало известно, что депутаты Житомирского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта.

В сентябре подобный запрет был введён во Львовской области. В ответ МИД России раскритиковал запрет публичного использования русского языка во Львове

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в беседе с НСН прокомментировал инициативу львовских депутатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить