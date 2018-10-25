В НБУ рассказали об ожидаемых сроках получения Украиной транша МВФ
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, деньги могут поступить в 2018 году.
«Пока мы не можем говорить о чётких сроках, поскольку решение будет приниматься советом директоров МВФ. Мы ожидаем, что это произойдёт в декабре, и мы можем рассчитывать на получение транша ещё в этом году», — сказал он.
Ранее сообщалось, что совет директоров фонда готов утвердить новую программу поддержки экономической политики Украины после окончательного пересмотра тарифов на отопление.
18 сентября Киев договорился с МВФ о постепенном повышении цены на газ.
Сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в беседе с ФАН прокомментировал повышение цен на газ для населения Украины.