В НБУ рассказали об ожидаемых сроках получения Украиной транша МВФ

Глава Национального банка Украины Яков Смолий рассказал, когда страна рассчитывает получить первый кредитный транш в рамках новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, деньги могут поступить в 2018 году.

«Пока мы не можем говорить о чётких сроках, поскольку решение будет приниматься советом директоров МВФ. Мы ожидаем, что это произойдёт в декабре, и мы можем рассчитывать на получение транша ещё в этом году», — сказал он.

Ранее сообщалось, что совет директоров фонда готов утвердить новую программу поддержки экономической политики Украины после окончательного пересмотра тарифов на отопление.

18 сентября Киев договорился с МВФ о постепенном повышении цены на газ.

Сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в беседе с ФАН прокомментировал повышение цен на газ для населения Украины.