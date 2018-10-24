Эксперт прокомментировал ситуацию с повышением тарифов на газ на Украине

Эксперт Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с повышением тарифов на газ на Украине.

По словам Гривача, первоочередная задача Киева — снизить негативное воздействие на текущую избирательную кампанию.

«Загадывать, что там будет следующей осенью, не в традициях украинских властей», — считает он.

Как отметил эксперт, не видно перспектив для изменения энергетической политики Украины в отношениях с внешними партнёрами, в том числе с Россией, вследствие возможных сложностей на рынке.

Ранее сообщалось, что МВФ готов утвердить новую программу для Украины после роста тарифов на отопление.

Также сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в беседе с ФАН прокомментировал повышение цен на газ для населения Украины.