МВФ готов утвердить новую программу для Украины после роста тарифов на отопление

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) готов утвердить новую программу поддержки экономической политики Украины после окончательного пересмотра тарифов на отопление.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на предварительный проспект эмиссии еврооблигаций Минфина.

«Договорённость с экспертами МВФ предполагает, что тарифы на отопление должны быть полностью пересмотрены с учётом повышения тарифов на газ до утверждения новой программы советом директоров фонда», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что тарифы на горячую воду и теплоснабжение могут вырасти на Украине примерно на 16% из-за подорожания газа.

19 октября украинское правительство приняло решение поднять цены на газ на 23,5%.