МВФ готов утвердить новую программу для Украины после роста тарифов на отопление
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на предварительный проспект эмиссии еврооблигаций Минфина.
«Договорённость с экспертами МВФ предполагает, что тарифы на отопление должны быть полностью пересмотрены с учётом повышения тарифов на газ до утверждения новой программы советом директоров фонда», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что тарифы на горячую воду и теплоснабжение могут вырасти на Украине примерно на 16% из-за подорожания газа.
19 октября украинское правительство приняло решение поднять цены на газ на 23,5%.