В ЛНР заявили, что ВСУ продолжают подводить танки и БМП к линии соприкосновения

Короткая ссылка
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что военнослужащие ВС Украины продолжают подводить танки и БМП к линии соприкосновения в Донбассе.
В ЛНР заявили, что ВСУ продолжают подводить танки и БМП к линии соприкосновения
  • РИА Новости

«Несмотря на сокращение количества обстрелов, украинская власть продолжает наращивать силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения, показывая тем самым всему мировому сообществу своё нежелание решать конфликт на Донбассе мирным путём», — цитирует его РИА Новости.

По словам Марочко, в субботу, 20 октября, в район населённого пункта Крымское прибыло два танка и пять БМП-1.

12 октября украинский лидер Пётр Порошенко призвал ВСУ в Донбассе стрелять из всего имеющегося оружия. 

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал призыв украинского лидера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить