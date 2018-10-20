В ЛНР заявили о переброске ВСУ бронетехники и военных к линии соприкосновения

Короткая ссылка
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что украинские военные перебросили к линии соприкосновения в Донбассе бронетехнику и личный состав.
В ЛНР заявили о переброске ВСУ бронетехники и военных к линии соприкосновения
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«По имеющейся у нас информации, 19 октября в район населённого пункта Трёхизбенка в зону ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины прибыли три единицы БМП-1 и до 30 человек личного состава», — сказал он.

Марочко подчеркнул, что украинская власть продолжает наращивать свои силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения, нарушая тем самым взятые на себя обязательства.

Отдельно представитель Народной милиции подчеркнул, что морально-психологическое состояние военнослужащих ВСУ остаётся на низком уровне.

В начале октября в ЛНР заявили о внеплановой ротации подразделений ВСУ в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить