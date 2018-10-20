В ЛНР заявили о переброске ВСУ бронетехники и военных к линии соприкосновения
- РИА Новости
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«По имеющейся у нас информации, 19 октября в район населённого пункта Трёхизбенка в зону ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины прибыли три единицы БМП-1 и до 30 человек личного состава», — сказал он.
Марочко подчеркнул, что украинская власть продолжает наращивать свои силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения, нарушая тем самым взятые на себя обязательства.
Отдельно представитель Народной милиции подчеркнул, что морально-психологическое состояние военнослужащих ВСУ остаётся на низком уровне.
В начале октября в ЛНР заявили о внеплановой ротации подразделений ВСУ в Донбассе.