В ЛНР заявили о переброске ВСУ бронетехники и военных к линии соприкосновения

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что украинские военные перебросили к линии соприкосновения в Донбассе бронетехнику и личный состав.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«По имеющейся у нас информации, 19 октября в район населённого пункта Трёхизбенка в зону ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины прибыли три единицы БМП-1 и до 30 человек личного состава», — сказал он.

Марочко подчеркнул, что украинская власть продолжает наращивать свои силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения, нарушая тем самым взятые на себя обязательства.

Отдельно представитель Народной милиции подчеркнул, что морально-психологическое состояние военнослужащих ВСУ остаётся на низком уровне.

В начале октября в ЛНР заявили о внеплановой ротации подразделений ВСУ в Донбассе.