В ДНР зафиксировали 23 случая обстрела со стороны ВСУ за прошедшие сутки

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток нарушили режим прекращения огня в Донбассе 23 раза.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истёкшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 23 раза... Общее количество применённых ВСУ боеприпасов — 248 единиц», — рассказали в СЦКК.

Отмечается, что информации о жертвах и пострадавших среди мирного населения к настоящему моменту не поступало.

Ранее в Народной милиции самопровозглашённой ЛНР заявили о переброске бронетехники и военных ВСУ к линии соприкосновения. 

12 октября украинский лидер Пётр Порошенко призвал ВСУ в Донбассе стрелять из всего имеющегося оружия. 

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