В ЛНР пригрозили сбивать авиацию ВСУ в районе линии соприкосновения

Народная милиция самопровозглашённой ЛНР рассчитывает, что у Киева хватит благоразумия не использовать авиацию в районе линии соприкосновения, иначе жертвы среди украинских военных неминуемы.

Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на представителя ведомства республики Андрея Марочко.

Он подчеркнул, что использование боевой авиации «является грубейшим нарушением» минских договорённостей.

«Мы имеем право поражать воздушные цели при обнаружении их в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения и всегда готовы воспользоваться своим правом для защиты мирных жителей республики», — сказал Марочко.

Он назвал «демонстрацию использования авиации» ВСУ в Донбассе «очередным пиар-ходом» и попыткой «поднять дух украинских боевиков».

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили о переброске бронетехники и военных ВСУ к линии соприкосновения.

12 октября украинский лидер Пётр Порошенко призвал ВСУ в Донбассе стрелять из всего имеющегося оружия.