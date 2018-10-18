В Совфеде оценили принятый Радой закон об ответственности для россиян за нарушение границы

Короткая ссылка
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с ФАН оценил принятый Верховной радой Украины закон, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное пересечение границы гражданами «государства-агрессора».
В Совфеде оценили принятый Радой закон об ответственности для россиян за нарушение границы
  • РИА Новости

По словам сенатора, по своему содержанию и в плане безопасности этот документ ничего не несёт.

«Он опасен другим: украинские парламентарии в Раде закладывают русофобские настроения не только в политическую элиту, но и в структуры управления государством», — считает Морозов.

Как отметил сенатор, президент Украины Пётр Порошенко стремится нагнетать в Раде антироссийскую истерию.

«Украинскому президенту это выгодно, потому что именно на настроении своих граждан он хочет переизбраться на второй срок», — добавил Морозов.

Ранее политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал данный закон.

В сентябре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН оценил слова украинского генерала Николая Маломужа о том, что разрыв договора о дружбе с Россией может создать определённые проблемы для Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить