В Совфеде оценили принятый Радой закон об ответственности для россиян за нарушение границы
- РИА Новости
По словам сенатора, по своему содержанию и в плане безопасности этот документ ничего не несёт.
«Он опасен другим: украинские парламентарии в Раде закладывают русофобские настроения не только в политическую элиту, но и в структуры управления государством», — считает Морозов.
Как отметил сенатор, президент Украины Пётр Порошенко стремится нагнетать в Раде антироссийскую истерию.
«Украинскому президенту это выгодно, потому что именно на настроении своих граждан он хочет переизбраться на второй срок», — добавил Морозов.
Ранее политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал данный закон.
В сентябре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН оценил слова украинского генерала Николая Маломужа о том, что разрыв договора о дружбе с Россией может создать определённые проблемы для Киева.