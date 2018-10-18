В Совфеде оценили принятый Радой закон об ответственности для россиян за нарушение границы

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с ФАН оценил принятый Верховной радой Украины закон, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное пересечение границы гражданами «государства-агрессора».

По словам сенатора, по своему содержанию и в плане безопасности этот документ ничего не несёт.

«Он опасен другим: украинские парламентарии в Раде закладывают русофобские настроения не только в политическую элиту, но и в структуры управления государством», — считает Морозов.

Как отметил сенатор, президент Украины Пётр Порошенко стремится нагнетать в Раде антироссийскую истерию.

«Украинскому президенту это выгодно, потому что именно на настроении своих граждан он хочет переизбраться на второй срок», — добавил Морозов.

Ранее политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал данный закон.

В сентябре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН оценил слова украинского генерала Николая Маломужа о том, что разрыв договора о дружбе с Россией может создать определённые проблемы для Киева.