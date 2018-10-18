Рада приняла закон о наказании для нарушающих границу россиян

Верховная рада приняла закон, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы гражданами «страны-агрессора».

Как сообщает УНН, такое решение поддержали 243 парламентария.

Закон предусматривает наказание за незаконное пересечение госграницы в виде лишения свободы на срок до трёх лет. За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц будет предусматриваться ответственность в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия — от пяти до восьми лет.

В начале сентября Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное пересечение границы гражданами «государства-агрессора».