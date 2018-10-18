Рада приняла закон о наказании для нарушающих границу россиян

Короткая ссылка
Верховная рада приняла закон, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы гражданами «страны-агрессора».
Рада приняла закон о наказании для нарушающих границу россиян
  • РИА Новости

Как сообщает УНН, такое решение поддержали 243 парламентария.

Закон предусматривает наказание за незаконное пересечение госграницы в виде лишения свободы на срок до трёх лет. За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц будет предусматриваться ответственность в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия — от пяти до восьми лет.

В начале сентября Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное пересечение границы гражданами «государства-агрессора».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить