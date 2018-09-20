Экс-депутат Рады прокомментировал слова украинского генерала о проблемах из-за разрыва договора о дружбе

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН прокомментировал слова украинского генерала Николая Маломужа о том, что разрыв договора о дружбе с Россией может создать определённые проблемы для Киева.

«Почитал его заявление, я его неплохо знаю. Всё равно он высказывает точку зрения не украинского народа. Он высказывает точку зрения более умеренных националистов. Он говорит с точки зрения конфликтологии», — заявил Олейник.

Как отметил бывший депутат Рады, в реальности Украине вообще не выгодно расторжение договора, поскольку на основе этого документа заключено много других соглашений.

По мнению Олейника, договор необходимо продлить и усовершенствовать с учётом нынешних реалий.

«Рано или поздно мы заключим большой договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Мы пропишем всё так, чтобы наши отношения укреплялись. Но не с этой властью», — добавил он.

Ранее политолог Владимир Корнилов в беседе с RT рассказал, кому в первую очередь был выгоден договор о дружбе между Украиной и Россией и как его разрыв повлияет на ситуацию вокруг Крыма.

Также политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН заявил, что фактически после событий 2014 года на Украине между странами установились отношения, которые нельзя назвать дружескими.