Политолог оценил слова украинского генерала о проблемах из-за разрыва договора о дружбе

Политолог Владимир Корнилов в беседе с RT рассказал, кому в первую очередь был выгоден договор о дружбе между Украиной и Россией и как его разрыв повлияет на ситуацию вокруг Крыма.

«Вопрос по Крыму для России уже решён, что бы ни думали в Киеве, в ООН или где-то ещё. И все здравомыслящие люди в мире это понимают. И сохранение этого договора (о дружбе. — RT) или его отмена никак на этот вопрос не повлияют», — отметил Корнилов.

По его словам, договор о дружбе в первую очередь был выгоден Украине, и его расторжение даёт возможность для пересмотра других двусторонних соглашений.

«Этот договор о дружбе был выгоден только одной стороне — Украине. Исключительно на базе этого договора заключено соглашение между Россией и Украиной 2003 года о взаимном признании государственных границ. И вытаскивание этой базы из-под этого документа, по сути, ставит под сомнение само соглашение, как и массу других двусторонних договорённостей между Россией и Украиной», — предположил политолог.

Корнилов также добавил, что на России разрыв договора о дружбе никак не отразится.

«Единственный пункт, которым Россия иногда пользовалась в данном договоре, — это обязанность сторон не вступать в какие-то блоки, альянсы, которые угрожали бы безопасности другой стороны. Во всяком случае, Россия не раз ссылалась на этот пункт, когда речь шла о желании Украины вступить в НАТО. Из-за этого Порошенко сейчас и не пролонгирует этот договор о дружбе. Но, несмотря на наличие этого пункта, Украина всё равно записывала себе в законы курс на вступление в НАТО, и наличие этого договора ей не мешало», — заключил он.

Ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж заявил, что разрыв договора о дружбе с Россией может создать определённые проблемы для Киева.