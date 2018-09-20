В Раде прокомментировали запрет «русскоязычного культурного продукта» во Львовской области
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Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
«Вчера Львовский облсовет утвердил мораторий на «публичное использование русскоязычного культурного продукта»… Ну что ж, господа депутаты Львовского облсовета, дарю бесплатно ещё одно «удачное» медийное решение — запретить ветер с востока!» — написал он.
По его словам, данное решение местных депутатов может быть связано с грядущими выборами.
Ранее депутаты Львовского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование русскоязычного «культурного продукта» на территории области.
Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин в беседе с НСН прокомментировал инициативу львовских депутатов.