В Раде прокомментировали запрет «русскоязычного культурного продукта» во Львовской области

Депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко прокомментировал запрет «русскоязычного культурного продукта» во Львовской области.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Вчера Львовский облсовет утвердил мораторий на «публичное использование русскоязычного культурного продукта»… Ну что ж, господа депутаты Львовского облсовета, дарю бесплатно ещё одно «удачное» медийное решение — запретить ветер с востока!» — написал он.

По его словам, данное решение местных депутатов может быть связано с грядущими выборами.

Ранее депутаты Львовского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование русскоязычного «культурного продукта» на территории области.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин в беседе с НСН прокомментировал инициативу львовских депутатов.