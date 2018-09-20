В Севастополе назвали несбыточными мечтами планы Порошенко по Крыму
- РИА Новости
«Прежде чем широкими мазками править свою Конституцию, ему стоило бы остановиться, оглядеться и понять, насколько тщетны его действия. Ведь статус города Севастополя прописан в более весомом документе — Конституции Российской Федерации, а его гордое имя — база Черноморского флота — вписано в историю кровью моряков, защищавших город в годы первой и второй обороны Севастополя. Его слава как города базирования именно российского флота гремит по миру уже почти 250 лет», — напомнил он.
Депутат также назвал несбыточными мечтами любые планы украинского лидера относительно полуострова.
«Возвращение Севастополя и Крыма — это голубая мечта абсолютно «жёлтого» с точки зрения информации Порошенко. Его заявления попахивают бульварными пасквилями. Мечты о «возвращении» несбыточны, разве что на бумаге и в громких речах украинского президента. Но к высказываниям Порошенко уже все давно привыкли. Точнее, к тому, что они никогда не сбываются и не сбудутся», — заключил парламентарий.
Ранее Порошенко пообещал убрать российскую базу из Севастополя.