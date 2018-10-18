Эксперт прокомментировал принятый Радой закон об ответственности для россиян за нарушение границы

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Верховная рада приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное пересечение границы гражданами «государства-агрессора».

«На самом деле в этом вопросе сильно завязана тема Крыма. Киев до сих пор не признаёт воссоединение полуострова с Россией. С точки зрения украинского законодательства, все, кто пользуется Керченской паромной переправой, Крымским мостом и международным аэропортом Симферополь, являются преступниками. Этот закон в очередной раз подтверждает данный тезис украинских властей. Фактически я бы рассматривал его не только как антироссийский, но и как антикрымский», — сказал он.

При этом Мезюхо добавил, что тема России и дальше будет использоваться украинскими политиками в предстоящей президентской гонке в стране.

«Нынешний украинский лидер использует антироссийскую риторику в своей предвыборной кампании. Президент не может похвастаться перед избирателями серьёзными успехами в социально-экономическом развитии страны, поэтому он по-прежнему пользуется антироссийской риторикой, чтобы отвлекать собственное население от насущных проблем. И такие антироссийские решения украинского парламента идут в основу предвыборной кампании Порошенко и его команды», — заключил эксперт.

Ранее украинский депутат Ирина Луценко попросила Верховную раду принять законопроект, который предусматривает ужесточение наказания граждан России за нарушение границ Украины.