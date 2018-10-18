Украина направила Сирии ноту протеста из-за делегации Крыма

Министерство иностранных дел Украины передало Сирии ноту протеста в связи с проведением в Дамаске переговоров с делегацией Крыма. Об этом говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

«Украина решительно осуждает официальные контакты Сирийской Арабской Республики с оккупационной администрацией Крыма… В этой связи МИД Украины заявляет, что проведение сирийскими официальными лицами переговоров с представителями оккупационной власти Крыма… является грубым нарушением государственного суверенитета Украины, вмешательством в её внутренние дела, а также нарушением основополагающих норм и принципов международного права… Соответствующую ноту протеста МИД Украины передал сирийской стороне», — говорится в сообщении.

В МИД Украины заявили, что переговоры Сирии с делегацией из Крыма «наносят непоправимый вред дипломатическим отношениям между Украиной и Сирийской Арабской Республикой».

15 октября делегация из Крыма под руководством главы республики Сергея Аксёнова прибыла в Дамаск для проведения переговоров. Сообщалось, что делегаты в ходе встречи с сирийским лидером Башаром Асадом подарили ему картины с крымским пейзажем, изображением Московского Кремля и копию памятника «вежливым людям».

Также появилась информация о том, что Асад может принять участие в работе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.