Асад рассматривает возможность поездки на Ялтинский форум

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Сирийский лидер Башар Асад может принять участие в работе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
Асад рассматривает возможность поездки на Ялтинский форум
  • © SANA/Handout via REUTERS

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на члена крымской делегации, сопредседателя оргкомитета ЯМЭФ Андрея Назарова.

«Он сказал, что если ничто ему не помешает, то он обязательно примет участие», — сказал он.

Встреча крымской делегации с президентом Сирии состоялась во вторник, 16 октября, в Дамаске.

Очередной Ялтинский международный экономический форум состоится в апреле 2019 года.

Делегация из Крыма под руководством главы республики Сергея Аксёнова прибыла в понедельник, 15 октября, в Дамаск для проведения переговоров.

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