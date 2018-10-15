Делегация из Крыма прибыла в Дамаск

Делегация из Крыма под руководством главы республики Сергея Аксёнова прибыла в понедельник, 15 октября, в Дамаск для проведения переговоров, передает РИА Новости.

В состав крымской делегации вошли более 20 человек.

В рамках визита представители делегации, в частности, встретятся с министром экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики Самиром аль-Халилем.

По итогам переговоров состоится подписание соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между Крымом и провинцией Латакия.

Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов сообщил, что речь идёт о создании совместных судоходной компании и торгового дома.

В середине сентября сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксёнов посетит Дамаск с первым официальным зарубежным визитом.