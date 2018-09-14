Аксёнов возглавит делегацию Крыма в Сирии

Глава Крыма Сергей Аксёнов посетит Дамаск с первым официальным зарубежным визитом. Об этом RT рассказал сопредседатель «Деловой России» и Оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.

Информацию о визите подтвердили в пресс-службе Главы Республики Крым.

«11-14 октября 2018 года в Сирии пройдут Дни Республики Крым. Для проведения данных мероприятий в Дамаск прилетит официальная делегация Республики Крым во главе с Сергеем Аксёновым», — рассказал Назаров.

По его словам, в состав делегации также войдут председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов, крымские министры и представители бизнес-сообщества.

«Планируется ряд встреч с высшим руководством страны. Ключевым деловым мероприятием станет выездная сессия пятого юбилейного Ялтинского международного экономического форума», — добавил он.

В рамках поездки также планируется «продолжить диалог по экономическому восстановлению Сирии и наладить полноценное сотрудничество».

«В апреле эти темы обсуждались на Ялтинской конференции. Теперь наша задача перейти от слов к делу. В частности будет продолжена работа над ранее достигнутыми соглашениями. Одно из них подразумевает создание совместной судоходной компании, которая призвана облегчить логистику», — пояснил он.

Назаров отметил, что ещё один проект предполагает открытие торгового дома Крыма на в Сирии, куда будет поставляться крымская продукция.