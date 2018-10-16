В Дамаске подписан меморандум об экономическом сотрудничестве между Крымом и Сирией

Короткая ссылка
В Дамаске подписан меморандум об экономическом сотрудничестве между Крымом и Сирией. Об этом сообщает РИА Новости.
В Дамаске подписан меморандум об экономическом сотрудничестве между Крымом и Сирией
  • © Максим Грознов
  • РИА Новости

Отмечается, что со стороны Крыма меморандум подписал глава республики Сергей Аксёнов, а со стороны Сирии — министр экономики и внешней торговли САР Самир аль-Халиль.

15 октября в Дамаск прибыла делегация из России. В ходе визита делегация Крыма подарила президенту Сирии Башару Асаду копию памятника «вежливым людям» и картины. Кроме того, стало известно, что Асад может принять участие в работе Ялтинского международного экономического форума.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить