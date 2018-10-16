В Дамаске подписан меморандум об экономическом сотрудничестве между Крымом и Сирией. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что со стороны Крыма меморандум подписал глава республики Сергей Аксёнов, а со стороны Сирии — министр экономики и внешней торговли САР Самир аль-Халиль.

15 октября в Дамаск прибыла делегация из России. В ходе визита делегация Крыма подарила президенту Сирии Башару Асаду копию памятника «вежливым людям» и картины. Кроме того, стало известно, что Асад может принять участие в работе Ялтинского международного экономического форума.