В Совфеде назвали цели визита крымской делегации в САР

Сенатор от Республики Крым, председатель подкомитета по международному военно-политическому сотрудничеству комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с RT рассказала о целях визита крымской делегации под руководством главы республики Сергея Аксёнова в Дамаск.

По словам Ковитиди, Россия выступает за мирное урегулирование сирийского конфликта, следуя курсу международного содействия возвращению на родину сирийских беженцев, восстановлению инфраструктуры и развитию всего социально-экономического кластера Сирийской Арабской Республики, пострадавшей в результате затяжного кровопролитного конфликта.

«Несомненно, Крым является перспективной точкой роста российско-сирийских отношений. Системное развитие торгово-экономических отношений Крыма как субъекта России и САР, осуществление взаиморасчётов в национальной валюте стран-участниц является основой финансовой безопасности как существенной составляющей национальной безопасности России и Сирии», — заявила она.

Делегация из Крыма под руководством главы республики Сергея Аксёнова прибыла в понедельник, 15 октября, в Дамаск для проведения переговоров.

В рамках визита представители делегации, в частности, встретятся с министром экономики и внешней торговли САР Самиром аль-Халилем.