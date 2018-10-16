Делегация Крыма подарила Асаду копию памятника «вежливым людям»

Короткая ссылка
Прибывшая в Дамаск делегация из Крыма в ходе встречи с сирийским лидером Башаром Асадом подарила ему картины с крымским пейзажем, с изображением Московского Кремля и копию памятника «вежливым людям».
Делегация Крыма подарила Асаду копию памятника «вежливым людям»
  • © Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксёнова.

«Мы подарили картину от правительства Крыма с изображением Ласточкиного гнезда в Крыму, от Госсовета подарили панно с изображением здания Госсовета Крыма, от Совета Федерации Ольга Фёдоровна Ковитиди подарила гравюру с изображением Московского Кремля, и был общий коллективный подарок — статуэтка, копия памятника «вежливым людям», который стоит у нас в Симферополе», — отметил Аксёнов.

15 октября делегация Крыма во главе с Сергеем Аксёновым прибыла в Дамаск.

Также стало известно, что 17 октября в Россию с четырёхдневным визитом приедет делегация из Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить