Делегация Крыма подарила Асаду копию памятника «вежливым людям»

Прибывшая в Дамаск делегация из Крыма в ходе встречи с сирийским лидером Башаром Асадом подарила ему картины с крымским пейзажем, с изображением Московского Кремля и копию памятника «вежливым людям».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксёнова.

«Мы подарили картину от правительства Крыма с изображением Ласточкиного гнезда в Крыму, от Госсовета подарили панно с изображением здания Госсовета Крыма, от Совета Федерации Ольга Фёдоровна Ковитиди подарила гравюру с изображением Московского Кремля, и был общий коллективный подарок — статуэтка, копия памятника «вежливым людям», который стоит у нас в Симферополе», — отметил Аксёнов.

15 октября делегация Крыма во главе с Сергеем Аксёновым прибыла в Дамаск.

Также стало известно, что 17 октября в Россию с четырёхдневным визитом приедет делегация из Сирии.