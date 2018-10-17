Эксперт прокомментировал слова украинского экс-министра о «позорном» парламенте

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего украинского министра Евгения Червоненко, который назвал Верховную раду «самым позорным» парламентом.

Червоненко отметил, что в 2017 году президент Украины Пётр Порошенко внёс в Раду закон об отмене депутатской неприкосновенности, но его так и не приняли. По словам экс-министра, это выглядит «позорно перед миром».

Как пояснил Дудчак, для украинского парламента и президента является нормальной практика невыполнения озвученных обещаний.

«Редкий случай, когда прозвучали трезвые мысли. То, что они заявляют, а потом сами не выполняют, — нормальная практика не только парламента, но и президента. По поводу неприкосновенности: были бы нормальные депутаты, речь бы об этом не шла. Каждый показывает пальцем на другого, обвиняет в тех же грехах, которые сам совершает, это террариум единомышленников, традиционный для общества, где сменилась власть путём вооружённого переворота. Сейчас выдвигают популистские лозунги, которые могли бы порадовать публику, слушающую новости, среди граждан Украины», — обрисовал ситуацию эксперт.

По его словам, снятие депутатской неприкосновенности ни на что не повлияет.

«Сейчас никто ни от чего не защищён. Защищены только те, у кого есть подручные вооружённые формирования, сейчас это распространено среди крупных политиков. Сейчас всё решает вопрос силы и денег», — заключил политолог.

Ранее Червоненко заявил, что украинский парламент является «самым позорным по моральным и профессиональным качествам».