Американский митрополит призвал к покаянию виновников ситуации с УПЦ

Бывший предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Иона (Паффхаузен) прокомментировал решение Русской православной церкви разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

По его словам, РПЦ по канонам не имела иного выбора после того, как было принято решение об автокефалии для украинской церкви.

«То, что произошло, — это очень печально, это великое искушение злом. Русская православная церковь не имела иного выбора согласно каноническому уставу, кроме как прекратить причастие. Большинство православных церквей поддерживают её позицию», — заявил Иона РИА Новости.

Он отметил, что считает решение Константинополя «катастрофой для мирового православия».

Иона выразил уверенность, что принимавшие решение об автокефалии украинской церкви руководствовались исключительно политическими мотивами.

По его мнению, всё это может спровоцировать серьёзное противостояние на Украине, когда православные верующие вынуждены будут защищать свои храмы, «как защищали их от конфискации в Советском Союзе — от коммунистов» и «как героически сражались за них с нацистами».

Отмечается, что в связи с этим Иона призвал тех, кто спровоцировал происходящее, «покаяться и прекратить это безумие».

В сербской церкви, комментируя ситуацию, заявили, что константинопольский патриарх Варфоломей не имел права признавать раскольническую церковь на Украине.

15 октября глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Русская православная церковь разрывает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий Зоря прокомментировал решение Священного синода Русской православной церкви (РПЦ), назвав его «самоизоляцией».