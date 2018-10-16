Сербский патриарх осудил действия Константинополя на Украине

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В Сербской церкви заявили, что Константинопольский патриарх Варфоломей не имел права признавать раскольническую церковь на Украине. Об этом сообщили греческие СМИ со ссылкой на патриарха Сербского Иринея.

По его словам, в настоящее время церковь находится «в большом искушении».

«Искушении, которое постигло нашего первого иерарха, Вселенского патриарха: принимать решение, которое может оказаться катастрофическим для Церкви — учинять нечто, на что он не имеет права: признавать раскольническую церковь и даже давать ей автокефалию», — приводит слова Иринея Интерфакс.

Он также выразил надежду на то, что все церкви укажут, насколько это решение является катастрофическим.

11 октября синод Константинопольского патриархата отменил решение об отлучении от церкви патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария.

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