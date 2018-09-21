В Сербской церкви рассказали о возможных последствиях предоставления автокефалии УПЦ
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Иерарх отметил, что параллельно с канонической Украинской православной церковью, которая находится в подчинении Московского патриархата, в стране существуют три раскольнических объединения и «агрессивная униатская община».
Он подчеркнул, что переговоры об автокефалии ведутся именно с этими раскольническими объединениями и одновременно с властями Украины — в отсутствие канонической церкви. Также, по его словам, в этот вопрос на стороне раскольников вмешиваются униаты.
«Раскол так или иначе останется — либо в виде трёх образований, либо в виде одного. Следовательно, напрасно трудится Великая Церковь Христова. Я очень надеюсь, что она замечает бряцающий меч великого раскола не только на Украине, но и по всему православному миру», — заявил епископ.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что тема возможного церковного раскола в стране и предоставления автокефалии УПЦ «начала выходить на повестку» с момента «оранжевой революции» 2004 года.