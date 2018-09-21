В Сербской церкви рассказали о возможных последствиях предоставления автокефалии УПЦ

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Иерарх Сербской православной церкви епископ Бачский Ириней (Булович) заявил, что одностороннее предоставление Константинопольским патриархатом автокефалии УПЦ разрушит единство православного мира. Об этом сообщается на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
В Сербской церкви рассказали о возможных последствиях предоставления автокефалии УПЦ
  • Reuters

Иерарх отметил, что параллельно с канонической Украинской православной церковью, которая находится в подчинении Московского патриархата, в стране существуют три раскольнических объединения и «агрессивная униатская община».

Он подчеркнул, что переговоры об автокефалии ведутся именно с этими раскольническими объединениями и одновременно с властями Украины — в отсутствие канонической церкви. Также, по его словам, в этот вопрос на стороне раскольников вмешиваются униаты.

«Раскол так или иначе останется — либо в виде трёх образований, либо в виде одного. Следовательно, напрасно трудится Великая Церковь Христова. Я очень надеюсь, что она замечает бряцающий меч великого раскола не только на Украине, но и по всему православному миру», — заявил епископ.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что тема возможного церковного раскола в стране и предоставления автокефалии УПЦ «начала выходить на повестку» с момента «оранжевой революции» 2004 года.

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