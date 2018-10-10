В МИД России прокомментировали продление закона об особом статусе Донбасса

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В МИД России заявили, что продление закона об особом статусе Донбасса вводит в заблуждение «западных друзей Киева».
В МИД России прокомментировали продление закона об особом статусе Донбасса
  • РИА Новости

Заявление опубликовано на сайте МИД России.

«Продление на год закона об особом статусе Донбасса призвано лишь ввести в заблуждение западных друзей Киева, упорно пытающихся найти в его действиях «некие позитивные сигналы» и поощрить Украину очередными подачками», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД отметили: продление закона нужно Украине для того, чтобы гарантированно «сохранить санкционное давление на Россию.

4 октября президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об особом статусе регионов Донбасса до конца 2019 года.

Он также заявлял, что продление срока действия закона необходимо для развёртывания миротворческой миссии ООН в регионе.

Заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил продление закона об особом статусе Донбасса до конца 2019 года.

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