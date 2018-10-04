Эксперт оценил продление закона об особом статусе Донбасса до конца 2019 года

Короткая ссылка
Заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил продление закона об особом статусе Донбасса до конца 2019 года.
Эксперт оценил продление закона об особом статусе Донбасса до конца 2019 года
  • © Svancara Petr
  • globallookpress.com

По мнению эксперта, это позволяет Украине поддерживать тему международных антироссийских санкций и требовать ввода миротворцев ООН.

«Украина не хочет ничего делать самостоятельно — договариваться ни с Донбассом, ни с Россией», — заявил он.

Ранее сообщалось, что особый статус вступит в силу после выполнения ряда условий, среди которых вывод «незаконных формирований» из Донбасса.

Также политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал проект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить