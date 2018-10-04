Эксперт оценил продление закона об особом статусе Донбасса до конца 2019 года

Заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил продление закона об особом статусе Донбасса до конца 2019 года.

По мнению эксперта, это позволяет Украине поддерживать тему международных антироссийских санкций и требовать ввода миротворцев ООН.

«Украина не хочет ничего делать самостоятельно — договариваться ни с Донбассом, ни с Россией», — заявил он.

Ранее сообщалось, что особый статус вступит в силу после выполнения ряда условий, среди которых вывод «незаконных формирований» из Донбасса.

Также политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал проект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.