Порошенко подписал закон об особом статусе Донбасса до конца 2019 года

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Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об особом статусе регионов Донбасса до конца 2019 года.
Порошенко подписал закон об особом статусе Донбасса до конца 2019 года
  • Reuters

Об этом говорится в документе на сайте Верховной рады.

Ранее Рада продлила действие закона.

Особый статус вступит в силу после выполнения ряда условий, среди которых вывод «незаконных формирований» из Донбасса. 

Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал документ.

Порошенко ранее также заявил, что продление срока действия закона об особом статусе Донбасса необходимо для развёртывания миротворческой миссии ООН в регионе.

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