Порошенко подписал закон об особом статусе Донбасса до конца 2019 года
- Reuters
Об этом говорится в документе на сайте Верховной рады.
Ранее Рада продлила действие закона.
Особый статус вступит в силу после выполнения ряда условий, среди которых вывод «незаконных формирований» из Донбасса.
Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал документ.
Порошенко ранее также заявил, что продление срока действия закона об особом статусе Донбасса необходимо для развёртывания миротворческой миссии ООН в регионе.