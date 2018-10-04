Порошенко подписал закон об особом статусе Донбасса до конца 2019 года

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об особом статусе регионов Донбасса до конца 2019 года.

Об этом говорится в документе на сайте Верховной рады.

Ранее Рада продлила действие закона.

Особый статус вступит в силу после выполнения ряда условий, среди которых вывод «незаконных формирований» из Донбасса.

Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал документ.

Порошенко ранее также заявил, что продление срока действия закона об особом статусе Донбасса необходимо для развёртывания миротворческой миссии ООН в регионе.