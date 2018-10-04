Рада продлила действие закона о статусе Донбасса до конца 2019 года

Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2019 года.

Как сообщает «112 Украина», Рада приняла закон №9153, который предусматривает продление особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

За него проголосовали 245 депутатов.

Отмечается, что особый статус для Донбасса вступит в силу после выполнения ряда условий, среди которых вывода «незаконных формирований» с этих территорий.

Ранее Президент Украины Пётр Порошенко внёс в Верховную раду Украины проект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.