Рада продлила действие закона о статусе Донбасса до конца 2019 года
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Как сообщает «112 Украина», Рада приняла закон №9153, который предусматривает продление особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
За него проголосовали 245 депутатов.
Отмечается, что особый статус для Донбасса вступит в силу после выполнения ряда условий, среди которых вывода «незаконных формирований» с этих территорий.
Ранее Президент Украины Пётр Порошенко внёс в Верховную раду Украины проект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.