Рада продлила действие закона о статусе Донбасса до конца 2019 года

Короткая ссылка
Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2019 года.
Рада продлила действие закона о статусе Донбасса до конца 2019 года
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

Как сообщает «112 Украина», Рада приняла закон №9153, который предусматривает продление особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

За него проголосовали 245 депутатов.

Отмечается, что особый статус для Донбасса вступит в силу после выполнения ряда условий, среди которых вывода «незаконных формирований» с этих территорий.

Ранее Президент Украины Пётр Порошенко внёс в Верховную раду Украины проект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить