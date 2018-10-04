Порошенко: продление закона о статусе Донбасса необходимо для развёртывания миссии ООН

Президент Украины Пётр Порошенко в своём Twitter заявил, что продление срока действия закона об особом статусе Донбасса необходимо для развёртывания миротворческой миссии ООН в регионе.

«Спасибо народным депутатам за поддержку законопроекта о продлении действия закона об особом порядке самоуправления оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2019 года», — написал он.

При этом Порошенко добавил, что продление действия указанного закона также необходимо для сохранения международного санкционного давления на Россию и создания необходимых условий для развёртывания миротворческой операции ООН.

Ранее Верховная рада Украины продлила срок действия закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2019 года.

Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал документ.