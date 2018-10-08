Во ФСИН рассказали о состоянии здоровья прекратившего голодовку Сенцова

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Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко в беседе с газетой «Известия» рассказал о состоянии здоровья отбывающего наказание в российской колонии украинского режиссёра Олега Сенцова.

«Он себя чувствует так, как человек, который начал есть после длительного воздержания от еды. Конечно, пока он ест по чуть-чуть в основном каши и кисломолочные продукты. Так будет где-то 20 дней, после чего его переведут на обычную тюремную еду», — рассказал он.  

Также, по словам замглавы ФСИН, Сенцов начал писать сценарий к фильму о жизни заключённых.

Ранее Максименко рассказал, что Сенцова уговаривали прекратить голодовку.

Режиссёр был приговорён в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму. 

Он отбывает наказание в колонии строгого режима «Белый медведь» в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.

В конце мая официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с НСН оценила заявление украинской стороны о возможности обмена Сенцова на главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

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