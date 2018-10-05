Москалькова надеется на прекращение спекуляций вокруг здоровья Сенцова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова надеется, что спекуляции вокруг состояния здоровья отбывающего наказание в российской тюрьме украинского режиссёра Олега Сенцова будут прекращены.

«Рада, что Олег Сенцов прекратил голодовку. Надеюсь, что с этим исчезнут и спекуляции вокруг состояния здоровья Олега Сенцова. Я неоднократно ему говорила, что существует много других цивилизованных способов отстаивания своих прав», — говорится в заявлении на сайте омбудсмена.

Отмечается, что Сенцов в мае объявил голодовку, которая продолжалась более 140 дней.

Режиссёр был приговорён в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму.

Он отбывает наказание в колонии строгого режима «Белый медведь» в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.