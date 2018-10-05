Москалькова надеется на прекращение спекуляций вокруг здоровья Сенцова

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова надеется, что спекуляции вокруг состояния здоровья отбывающего наказание в российской тюрьме украинского режиссёра Олега Сенцова будут прекращены.
Москалькова надеется на прекращение спекуляций вокруг здоровья Сенцова
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Рада, что Олег Сенцов прекратил голодовку. Надеюсь, что с этим исчезнут и спекуляции вокруг состояния здоровья Олега Сенцова. Я неоднократно ему говорила, что существует много других цивилизованных способов отстаивания своих прав», — говорится в заявлении на сайте омбудсмена.

Отмечается, что Сенцов в мае объявил голодовку, которая продолжалась более 140 дней.

Режиссёр был приговорён в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму. 

Он отбывает наказание в колонии строгого режима «Белый медведь» в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.

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