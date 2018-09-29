УФСИН опубликовало фото Сенцова из больницы

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Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовало фото украинского режиссёра Олега Сенцова из больницы.
УФСИН опубликовало фото Сенцова из больницы
  • ©89.fsin.su

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«28 сентября 2018 осуждённый Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что Сенцова, приговорённого в России к 20 годам тюремного заключения по обвинению в организации терактов в Крыму, вывезли в больницу для обследования.

В мае 2018 года он объявил голодовку.

Режиссёр отбывает наказание в колонии строгого режима «Белый медведь» в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.

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