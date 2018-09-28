Глава СПЧ направил украинскому омбудсмену данные о здоровье Сенцова

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Глава СПЧ России Михаил Федотов предоставил уполномоченному по правам человека Украины Людмиле Денисовой письмо с данными о состоянии здоровья режиссёра Олега Сенцова.
Глава СПЧ направил украинскому омбудсмену данные о здоровье Сенцова
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов сегодня написал письмо уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Людмиле Денисовой с актуальной информацией о состоянии здоровья осуждённого Олега Сенцова», — говорится в сообщении.

В письме уточняется, что состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное.

В начале августа Денисова опубликовала свежие фотографии Сенцова.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ухудшения состояния здоровья Сенцова не наблюдается.

Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. В мае 2018 года он объявил голодовку.

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