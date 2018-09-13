Москалькова заявила, что ухудшения состояния Сенцова не наблюдается

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ухудшения состояния здоровья осуждённого за терроризм украинского режиссёра Олега Сенцова не наблюдается. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан написала, что в письме к ней брат сообщил, что его состояние остаётся примерно таким же, но добавилась гипоксия — нехватка кислорода в органах.

«Врачи делают эти заключения ежедневно. Я лично видела, поднимала всё его медицинское дело. Каждый день, утром и вечером, врач мерит давление, пульс, беседует с ним, осматривает кожные покровы, чтобы убедиться в его состоянии здоровья. Последнее заключение, что ухудшения состояния здоровья не наблюдается, мы получили вчера», — заявила Москалькова.

Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. В мае 2018 года он объявил голодовку.